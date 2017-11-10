ЦСКА поздравил Овчинникова с днем рождения

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения тренера команды Сергея Овчинникова. Сегодня, 10 октября, специалисту, который входит в тренерский штаб армейцев с 2014 года, исполняется 47 лет.

"Сегодня 47 лет исполняется старшему тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову. С днем рождения, Сергей Иванович!", - говорится в сообщении.

Экс-вратарь выступал за "Локомотив" с 1992 по 1997 год, а затем с 2002 по 2005 год. С марта 2014 года специалист вошел в тренерский штаб армейцев. Напомним, что вместе с красно-зелеными Овчинников дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны, а также дважды завоевал Суперкубок России.