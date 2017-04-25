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ЦСКА поздравил Натхо с рождением третьего сына

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Сегодня в семье полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо произошло пополнение. У футболиста сегодня родился третий сын. У израильтянина есть пятилетний сын Акрам и трехлетний Айнал.

За ЦСКА Натхо выступает с 2014 года. В текущем сезоне 29-летний футболист провел 27 матчей во всех клубных турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что завтра ЦСКА встретится с "Локомотивом" в матче 25-го тура чемпионата России, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

 

My hero thank you for our third baby boy 👼🏻❤️

Публикация от Bibras Natcho (@bibras) Апр 25 2017 в 10:34 PDT

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