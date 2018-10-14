ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения нападающего "Аль-Наср" Ахмеда Мусу, которому сегодня исполнилось 26 лет. Форвард выступал за армейцев с 2011 по 2016 год.

– Также сегодня отмечает день рождения бомбардир Ахмед Муса. Happy birthday! – сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

Напомним, что летом 26-летний нигериец стал футболистом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Арабский клуб заплатил за трансфер 14,8 миллионов фунтов стерлингов. Муса провел десять матчей за ЦСКА в прошлом сезоне на правах аренды, где забил шесть мячей.