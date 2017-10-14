ЦСКА поздравил Мусу с 25-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил бывшего нападающего команды Ахмеда Мусу с днем рождения. Сегодня, 14 октября, форварду исполняется 25 лет.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. За это время он принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. В составе армейцев нападающий трижды становился чемпионом России, дважды стал обладателем суперкубка страны, а также завоевал национальный кубок.

С 2016 году нигириец выступает за "Лестер". В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.