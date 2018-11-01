ЦСКА поздравил Милоша Красича с днем рождения

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Милоша Красича с днем рождения. Сегодня сербу исполнилось 34 года. На данный момент он выступает за польскую "Лехию". В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА.
– Поздравляем с 34-летием экс-полузащитника ЦСКА Милоша Красича, – отмечается в сообщении.
Поздравляем с 34-летием экс-полузащитника #ЦСКА Милоша Красича!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 ноября 2018 г.
🥇🥇 2-кратный чемпион России
🏆🏆🏆🏆 4-кратный обладатель Кубка
🏆🏆🏆🏆 4-кратный обладатель Суперкубка
🏆 Обладатель Кубка УЕФА pic.twitter.com/jBMmdTRzGG
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