ЦСКА поздравил Миланова с 26-летием

ЦСКА в своем Твиттере на русском и болгарском языках поздравил с днем рождения полузащитника Георгия Миланова. Сегодня, 19 февраля, хавбеку исполняется 26 лет.

Напомним, Миланов выступает за ЦСКА с июля 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах в составе армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В общей сложности он провел за московский клуб 140 матчей, забив 6 мячей и получив 11 желтых карточек. Вместе с ЦСКА он стал двукратным чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.