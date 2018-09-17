ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которому сегодня исполнилось 30 лет. Хавбек был игроком армейцев с 2007 по 2013 год.

- Ещё у одного экс-полузащитника ЦСКА сегодня день рождения! Поздравляем чемпиона России в составе армейцев Павла Мамаева с 30-летием! - сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

Ещё у одного экс-полузащитника #ЦСКА сегодня день рождения! Поздравляем чемпиона России в составе армейцев Павла Мамаева с 30-летием! pic.twitter.com/WI9eOSaWVu – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 сентября 2018 г.

В составе ЦСКА Мамаев не только становился чемпионом России, но и трижды выигрывал Кубок страны.

Все о чемпионате России - здесь