15:49 | Футбол — РПЛ

ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения

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ЦСКА поздравил с днем рождения полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева, которому сегодня исполнилось 30 лет. Хавбек был игроком армейцев с 2007 по 2013 год.

- Ещё у одного экс-полузащитника ЦСКА сегодня день рождения! Поздравляем чемпиона России в составе армейцев Павла Мамаева с 30-летием! - сообщается в официальном Твиттере красно-синих.

В составе ЦСКА Мамаев не только становился чемпионом России, но и трижды выигрывал Кубок страны.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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