ЦСКА поздравил Гинера с 58-летием

ЦСКА на официальном сайте поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. Сегодня, 26 мая, боссу армейцев исполняется 58 лет.

"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!

Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!", – говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года. За это время армейцы выиграли 20 трофеев, включая первый в истории российских клубов еврокубок – Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

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