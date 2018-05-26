ЦСКА поздравил Гинера с 58-летием

ЦСКА на официальном сайте поздравил с днем рождения президента клуба Евгения Гинера. Сегодня, 26 мая, боссу армейцев исполняется 58 лет.
"Коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные армейские болельщики от всей души поздравляют президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, бодрости и благополучия!
Не сомневаемся, что под руководством Евгения Ленноровича ПФК ЦСКА и впредь будет оставаться флагманом российского футбола!", – говорится в поздравлении клуба.
Напомним, Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года. За это время армейцы выиграли 20 трофеев, включая первый в истории российских клубов еврокубок – Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.
Президенту #ЦСКА Евгению Ленноровичу Гинеру – 58!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 мая 2018 г.
С днём рождения, президент! 😎https://t.co/JuNmiCTdss pic.twitter.com/m5jB24852e
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу - здесь
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/s-dnyem-rozhdeniya-evgeniy-lennorovich-2018/
Нефилим
Ха. Гинер - 20 трофеев, Федун - 2 трофея, и то за прошедший год, раньше 0 было. И свинтаки еще чего-то на нас хрюкают))))
12:00
Гантэр
Поздравляем ! Желаем что бы он как можно дольше руководил ЦСКА ,уверен все болелы армейцев присоединятся ко мне.
11:56