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ЦСКА поздравил Еременко с днем рождения

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ЦСКА поздравил полузащитника Романа Еременко с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнилось 30 лет.

- Роману Еременко - 30, - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армейцев в "Твиттере". - С днем рождения, Рома!

Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина.

Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

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Материалы REN-TV

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