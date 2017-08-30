ЦСКА поздравил экс-вратаря Вениамина Мандрыкина с 36-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина. Сегодня, 30 августа, экс-голкиперу, который завершил карьеру в 2010 году после автокатастрофы, исполняется 36 лет.

- Сегодня 36 лет исполняется Вениамину Мандрыкину, - говорится в сообщении клуба. - Мы с тобой, Веня!

Напомним, Мандрыкин выступал за ЦСКА с 2001 по 2007 год, трижды став чемпионом России и обладателем национального Суперкубка. Также он четыре раза выиграл Кубок страны. В 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. Начиная с 2008 года выступал на правах аренды в "Томи", "Ростове" и нальчикском "Спартаке". Его последним клубом было "Динамо" из Брянска.

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