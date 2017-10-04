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12:42 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА поздравил Джанера с днем рождения

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ЦСКА на своей странице в Твиттере поздравил бывшего защитника команды Эркина Джанера с днем рождения. Также московский клуб вспомнил единственный гол турка в чемпионате России.

"Поздравляем с 29-летием экс-игрока ЦСКА Эркина Джанера! Помните его единственный гол в РФПЛ?" - говорится в сообщении.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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либеральный буддист

А почему дзюбы с кокориными и быстровы с титовыми не в фенебахчисараях? Там им самое место.

12:50