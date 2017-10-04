ЦСКА поздравил Джанера с днем рождения

ЦСКА на своей странице в Твиттере поздравил бывшего защитника команды Эркина Джанера с днем рождения. Также московский клуб вспомнил единственный гол турка в чемпионате России.

"Поздравляем с 29-летием экс-игрока ЦСКА Эркина Джанера! Помните его единственный гол в РФПЛ?" - говорится в сообщении.