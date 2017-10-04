ЦСКА поздравил Джанера с днем рождения

ЦСКА на своей странице в Твиттере поздравил бывшего защитника команды Эркина Джанера с днем рождения. Также московский клуб вспомнил единственный гол турка в чемпионате России.
"Поздравляем с 29-летием экс-игрока ЦСКА Эркина Джанера! Помните его единственный гол в РФПЛ?" - говорится в сообщении.
Поздравляем с 29-летием экс-игрока #ЦСКА Эркина Джанера! Помните его единственный гол в #РФПЛ? 😉 pic.twitter.com/PAxnQ3etvB– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 октября 2017 г.
либеральный буддист
А почему дзюбы с кокориными и быстровы с титовыми не в фенебахчисараях? Там им самое место.
12:50