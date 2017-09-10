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22:34 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА "поздравил" домашний стадион с днем рождения


ЦСКА в своем Твиттере напомнил о годовщине с момента первого официального матча на новом стадионе. "ВЭБ-Арена" была открыта в 2016 году. 10 сентября на ней прошла игра чемпионата России, в которой армейцы разгромили "Терек" 3:0.

 

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