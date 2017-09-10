ЦСКА "поздравил" домашний стадион с днем рождения

ЦСКА в своем Твиттере напомнил о годовщине с момента первого официального матча на новом стадионе. "ВЭБ-Арена" была открыта в 2016 году. 10 сентября на ней прошла игра чемпионата России, в которой армейцы разгромили "Терек" 3:0.

Ровно год назад состоялся первый матч на новом стадионе красно-синих. С днем рождения, #ВЭБарена! 🔴🔵🎉 pic.twitter.com/b0HvzY3fcP – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 сентября 2017 г.