ЦСКА поздравил Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей

ЦСКА поздравил вратаря клуба Игоря Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей. Для голкипера сборной России поединок 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) стал 253-м сухим матчем в карьере. По этому показателю 30-летний вратарь обошел Рината Дасаева и вышел на первое место среди всех российских голкиперов.
"Игорь Акинфеев в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и стал абсолютным рекордсменом среди отечественных вратарей по количеству "сухих" матчей", – говорится в сообщении.
MAYERICK
В среду эту дырку поздравит Тоттенхэм.............
23:50
VVSh71
LTZ, не умничай, просто прими факт и всё. У Дасаева тоже не считали титулы Мясного богатыря (гладиатора) в его деревне.
23:48
minya
чемпионат России не показатель, слабая лига. Лига чемпионов показывает реальный уровень наших игроков! Там Игорь пропускает в каждом матче, у него там абсолютный рекорд среди всех вратарей
23:40
LTZ
Молодец. А если ещё посчитать сухие матчи в чемпионате колхоза "Красные зори" и первенстве дома №21 по улице Ленина деревни Мухозадовск, до будет все 800 матчей. К счастью, в Лиге чемпионов 10 лет не знакомы с его рекордом.
23:39
tretius
Браво Игорь! Без сомнений лучший российский кипер!
23:22
resifi
Лучший!!!!
23:04
resifi
Лучший!!!
23:04