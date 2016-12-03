22:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей

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ЦСКА поздравил вратаря клуба Игоря Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей. Для голкипера сборной России поединок 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) стал 253-м сухим матчем в карьере. По этому показателю 30-летний вратарь обошел Рината Дасаева и вышел на первое место среди всех российских голкиперов.

"Игорь Акинфеев в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и стал абсолютным рекордсменом среди отечественных вратарей по количеству "сухих" матчей", – говорится в сообщении.

Акинфеев: вратарь республики

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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MAYERICK

В среду эту дырку поздравит Тоттенхэм.............

23:50

VVSh71

LTZ, не умничай, просто прими факт и всё. У Дасаева тоже не считали титулы Мясного богатыря (гладиатора) в его деревне.

23:48

minya

чемпионат России не показатель, слабая лига. Лига чемпионов показывает реальный уровень наших игроков! Там Игорь пропускает в каждом матче, у него там абсолютный рекорд среди всех вратарей

23:40

LTZ

Молодец. А если ещё посчитать сухие матчи в чемпионате колхоза "Красные зори" и первенстве дома №21 по улице Ленина деревни Мухозадовск, до будет все 800 матчей. К счастью, в Лиге чемпионов 10 лет не знакомы с его рекордом.

23:39

tretius

Браво Игорь! Без сомнений лучший российский кипер!

23:22

resifi

Лучший!!!!

23:04

resifi

Лучший!!!

23:04

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