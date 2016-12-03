ЦСКА поздравил Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей

ЦСКА поздравил вратаря клуба Игоря Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей. Для голкипера сборной России поединок 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) стал 253-м сухим матчем в карьере. По этому показателю 30-летний вратарь обошел Рината Дасаева и вышел на первое место среди всех российских голкиперов.

"Игорь Акинфеев в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности и стал абсолютным рекордсменом среди отечественных вратарей по количеству "сухих" матчей", – говорится в сообщении.