ЦСКА: "Поставили лайк, но дерби не пропустили"

В официальном Инстаграме ЦСКА появилась запись о матче восьмого тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). На фото известный актер и режиссер, болельщик ЦСКА Олег Меньшиков.
- Поставили лайк, но дерби не пропустили, - говорится в сообщении. - Сегодня на "ВЭБ Арене" у нас мощная поддержка звезд спорта и кино!
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустил дерби после того, как поставил лайк записи актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры в Инстаграме.
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