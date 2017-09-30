ЦСКА после двух удалений сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве

ЦСКА и "Уфа" в матче молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1. На гол Ивана Олейникова уфимцы ответили мячом Тимура Кутлусурина.

Отметим, что армейцы играли вдевятером после удалений Александра Станисавлевича и Олейникова во втором тайме.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

12-й тур

ЦСКА (Москва) - "Уфа" (Уфа) - 1:1 (1:0)

Голы: Олейников, 41 (1:0). Кутлусурин, 68 (1:1).

Удаления: Станисавлевич (ЦСКА), 61. Олейников (ЦСКА), 71.

Судья: Федотов (Великий Новгород).

30 сентября. Москва. Стадион "Октябрь".