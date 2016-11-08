ЦСКА попросил болельщиков поддержать команду в тяжелый период

ЦСКА в своем официальном твиттере обратится к болельщикам в преддверии последних домашних матчей 2016 года. Армейцам предстоят встречи с "Рубином" (26 ноября), "Оренбургом" (30 ноября) и "Уралом" (3 декабря). Все поединки состоятся на открытой в этой осенью "Арене ЦСКА".
"Дом есть, добро наживём" Поддержи команду в тяжёлый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м!" - говорится в обращении клуба.
"Дом есть, добро наживём". Поддержи команду в тяжёлый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м! https://t.co/HmZAjjoD6J pic.twitter.com/sMvvgNowhd– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 ноября 2016 г.
S.U.B.A.
У ЦСКА этот период начался давно!
12:58
Блудный Свин
на стадионе жесть как холодно! ГИНЕР, ВКЛЮЧИ ОБОГРЕВ !!!
12:56
гутман
В курсе, что ЦСКА в ЛЧ не все домашние сыграл?
12:50
shpasic
попросили скинуться по штуке что ли? а то Ласине кушать нечего.
12:45
Блудный Свин
Едва унесли ноги от Амкара!! Команда, чей годовой бюджет меньше зарплаты Акинфеева, Игнаша и Берёз!
12:43
Сосед дворовского тренера
Овса принести, чоли, для ПОДДЕРЖКИ или сенца????
12:41
Келофин
за те деньги,которые они получают,единственное,что приведет их в чувство-гнев народа
12:38