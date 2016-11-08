ЦСКА попросил болельщиков поддержать команду в тяжелый период

ЦСКА в своем официальном твиттере обратится к болельщикам в преддверии последних домашних матчей 2016 года. Армейцам предстоят встречи с "Рубином" (26 ноября), "Оренбургом" (30 ноября) и "Уралом" (3 декабря). Все поединки состоятся на открытой в этой осенью "Арене ЦСКА".

"Дом есть, добро наживём" Поддержи команду в тяжёлый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м!" - говорится в обращении клуба.