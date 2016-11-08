12:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА попросил болельщиков поддержать команду в тяжелый период

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ЦСКА в своем официальном твиттере обратится к болельщикам в преддверии последних домашних матчей 2016 года. Армейцам предстоят встречи с "Рубином" (26 ноября), "Оренбургом" (30 ноября) и "Уралом" (3 декабря). Все поединки состоятся на открытой в этой осенью "Арене ЦСКА". 

"Дом есть, добро наживём" Поддержи команду в тяжёлый период и приходи на последние домашние матчи в 2016-м!" - говорится в обращении клуба.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур

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КОММЕНТАРИИ (7)
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S.U.B.A.

У ЦСКА этот период начался давно!

12:58

Блудный Свин

на стадионе жесть как холодно! ГИНЕР, ВКЛЮЧИ ОБОГРЕВ !!!

12:56

гутман

В курсе, что ЦСКА в ЛЧ не все домашние сыграл?

12:50

shpasic

попросили скинуться по штуке что ли? а то Ласине кушать нечего.

12:45

Блудный Свин

Едва унесли ноги от Амкара!! Команда, чей годовой бюджет меньше зарплаты Акинфеева, Игнаша и Берёз!

12:43

Сосед дворовского тренера

Овса принести, чоли, для ПОДДЕРЖКИ или сенца????

12:41

Келофин

за те деньги,которые они получают,единственное,что приведет их в чувство-гнев народа

12:38

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