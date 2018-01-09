ЦСКА получит 14,1 миллиона рублей от нового спонсора

"Рособоронэкспорт" заключил с ЦСКА спонсорский контракт сроком на один год, информирует RNS со ссылкой на документы компании. По условиям соглашения, клуб получит 14,1 миллиона рублей.
Контракт начинает действовать с 1 февраля 2018 года и завершается 28 февраля 2019 года.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Rosoboroneksport-zaklyuchil-sponsorskii-kontrakt-s-TSSKa-na-god-2018-01-09/
Sedoi64
Очень странные критерии у вас для забанивания, орлы!
21:22 9 января
nikitka2254
Как раз хватит на покупку игрока за 250000 евро ахахах
18:21 9 января
AVolkov2604
этого даже на з/п (а не некоторым и на месячную) 1 футболиста не хватит...... ))) а шуму то..
16:41 9 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Удивительная вещь. Клуб позиционирует себя, как у-ха-ха частный, а шпонсеры сплошь гос. компании! Что-то тут не так. Это похоже не на спонсорство, а на отмывание гос. денег через Блюкастел и подачки на бедность. Но почему из гос. кармана помогают частному два раза у-ха-ха клубу? Вот в чем вопрос.
16:25 9 января
Serenky25
Ну для болгар деньги не плохие.
16:20 9 января