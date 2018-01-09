15:55 9 января | Футбол — РФПЛ

ЦСКА получит 14,1 миллиона рублей от нового спонсора

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"Рособоронэкспорт" заключил с ЦСКА спонсорский контракт сроком на один год, информирует RNS со ссылкой на документы компании. По условиям соглашения, клуб получит 14,1 миллиона рублей.

Контракт начинает действовать с 1 февраля 2018 года и завершается 28 февраля 2019 года. 

Дополнительная информация

https://rns.online/sports-economy/Rosoboroneksport-zaklyuchil-sponsorskii-kontrakt-s-TSSKa-na-god-2018-01-09/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Sedoi64

Очень странные критерии у вас для забанивания, орлы!

21:22 9 января

nikitka2254

Как раз хватит на покупку игрока за 250000 евро ахахах

18:21 9 января

AVolkov2604

этого даже на з/п (а не некоторым и на месячную) 1 футболиста не хватит...... ))) а шуму то..

16:41 9 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Удивительная вещь. Клуб позиционирует себя, как у-ха-ха частный, а шпонсеры сплошь гос. компании! Что-то тут не так. Это похоже не на спонсорство, а на отмывание гос. денег через Блюкастел и подачки на бедность. Но почему из гос. кармана помогают частному два раза у-ха-ха клубу? Вот в чем вопрос.

16:25 9 января

Serenky25

Ну для болгар деньги не плохие.

16:20 9 января