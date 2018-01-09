ЦСКА получит 14,1 миллиона рублей от нового спонсора

"Рособоронэкспорт" заключил с ЦСКА спонсорский контракт сроком на один год, информирует RNS со ссылкой на документы компании. По условиям соглашения, клуб получит 14,1 миллиона рублей.

Контракт начинает действовать с 1 февраля 2018 года и завершается 28 февраля 2019 года.