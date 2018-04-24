ЦСКА получил премию "Лига Fair Play"

22 апреля ЦСКА стал лауреатом премии "Лига Fair Play", учрежденной РФПЛ и БК "Лига Ставок" – генеральным партнером чемпионата России по футболу. Награда за самые высокие показатели в области fair play в марте была вручена капитану армейцев Игорю Акинфееву перед началом встречи с "Краснодаром".

– Мы рады получить премию "Лига Fair Play", – сказал Акинфеев. – Особенно приятно то, что это заслуга не только всей команды, но и наших болельщиков. Надеюсь, мы сумеем порадовать их и в оставшихся матчах чемпионата.

– Одним из критериев fair play является зрелищность игры команды, – отметил заместитель генерального директора БК "Лига Ставок" Александр Егоров. – ЦСКА выдал в мартовских турах (включая перенесенный на 18 апреля 23-й тур) потрясающую серию из трех побед с общим счетом 7:0. Конечно, такой результат вкупе с уважительным отношением к соперникам и судьям, мощной поддержкой болельщиков, не мог не отразиться в итоговой таблице результатов премии.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам fair play:

· желтые и красные карточки;

· зрелищность матча;

· уважение к сопернику;

· уважение к судьям;

· поведение представителей команд;

· поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию "Лига Fair Play" сезона– 2017/18. Следите за новостями на сайте премии.