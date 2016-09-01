14:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА "получил" новый стадион в собственность

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Управление Росреестра по Москве провело государственную регистрацию права собственности ЦСКА на новый одноименный стадион, информирует официальный сайт организации. 

17 августа 2016 года стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию, затем был поставлен на кадастровый учет, а сегодня право на него зарегистрировано Управлением и внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Таким образом, ЦСКА, на протяжении  почти 10 лет не имевший своей спортивной арены, обрел собственную базу для проведения тренировок и матчей, полностью отвечающую всем международным стандартам.

Стадион рассчитан на 30 тысяч зрительских мест, а площадь всего комплекса более 170 тысяч кв. м. Арену уже презентовали болельщикам клуба. Первый официальный матч на новом стадионе состоится 10 сентября. В 2018 году арена ЦСКА будет предоставлена для тренировок команд - участниц чемпионата мира в России.

Дополнительная информация

https://rosreestr.ru/site/press/news/upravlenie-rosreestra-po-moskve-zaregistrirovalo-pravo-na-stadion-tsska/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Новость, конечно, печальная, но нужно жить дальше)

14:58

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