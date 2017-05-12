ЦСКА получил лицензии РФС и УЕФА на выступления в сезоне-2017/18, информирует пресс-служба клуба. Армейцы занимают второе место в чемпионате России за три тура до окончания турнира. Команда уже обеспечила себе участие в еврокубках на следующий сезон.

"На днях состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию. По его итогам ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА", - говорится в сообщении.