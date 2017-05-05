ЦСКА полетел на матч с "Амкаром" без Дзагоева и Тошича

ЦСКА из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Пермь, где завтра проведет матч 27-го тура чемпионата России с "Амкаром", информирует официальный сайт клуба. Полузащитник Алан Дзагоев не полетел вместе с командой из-за повреждения. Также в составе нет Зорана Тошича, у которого дисквалификация.
На игру ЦСКА отправился в следующем составе:
вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники - Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;
полузащитники - Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;
нападающие - Витинью, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Матч "Амкар" - ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-perm/
za_yatc
Хорошо хоть не коробку из-под ксерокса.
16:56
acdctnt
Гинер был замечен на посадке вместе с командой . в руках держал подозрительно большую сумку . как у хоккейного вратаря . К чему -бы это ?
16:38