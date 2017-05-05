15:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА полетел на матч с "Амкаром" без Дзагоева и Тошича

0
0
0
0
2

ЦСКА из аэропорта "Шереметьево" вылетел в Пермь, где завтра проведет матч 27-го тура чемпионата России с "Амкаром", информирует официальный сайт клуба. Полузащитник Алан Дзагоев не полетел вместе с командой из-за повреждения. Также в составе нет Зорана Тошича, у которого дисквалификация.

На игру ЦСКА отправился в следующем составе:

вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники - Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;

полузащитники - Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;

нападающие - Витинью, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Матч "Амкар" - ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-perm/

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

za_yatc

Хорошо хоть не коробку из-под ксерокса.

16:56

acdctnt

Гинер был замечен на посадке вместе с командой . в руках держал подозрительно большую сумку . как у хоккейного вратаря . К чему -бы это ?

16:38