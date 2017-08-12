15:55 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА показал раздевалку перед матчем со "Спартаком"

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ЦСКА в своем Твиттере опубликовал видеозапись, на которой показана раздевалка команды перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало игры – в 17.30 по московскому времени.

"Администраторы команды подготовили раздевалку к супердерби", – говорится в сообщении армейцев.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча // ЦСКА – "Спартак". Live

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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knyaz boltconskiy

К супердерди? Ок.

16:22