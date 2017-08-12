ЦСКА показал раздевалку перед матчем со "Спартаком"

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал видеозапись, на которой показана раздевалка команды перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Встреча состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало игры – в 17.30 по московскому времени.

"Администраторы команды подготовили раздевалку к супердерби", – говорится в сообщении армейцев.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча // ЦСКА – "Спартак". Live