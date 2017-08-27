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16:20 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА показал праздничные майки в честь 106-летия клуба

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ЦСКА в своем Твиттере опубликовал ряд фотографий из раздевалки перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". В том числе армейцы показали праздничные майки, сделанные в честь 106-летия клуба.

Напомним, что матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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14BrGRU

а где лыжи?!

17:01

merniloskut

Ну какое Цска могло быть 106 лет им в зад?

16:47