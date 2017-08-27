ЦСКА показал праздничные майки в честь 106-летия клуба

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал ряд фотографий из раздевалки перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". В том числе армейцы показали праздничные майки, сделанные в честь 106-летия клуба.

Напомним, что матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.