ЦСКА показал праздничные майки в честь 106-летия клуба

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал ряд фотографий из раздевалки перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Ахмата". В том числе армейцы показали праздничные майки, сделанные в честь 106-летия клуба.
Напомним, что матч ЦСКА – "Ахмат" состоится сегодня, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Раздевалка красно-синих готова к #ЦСКААхмат pic.twitter.com/D7O7Sc48oV– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 августа 2017 г.
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а где лыжи?!
17:01
merniloskut
Ну какое Цска могло быть 106 лет им в зад?
16:47