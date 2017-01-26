ЦСКА показал новую стрижку Витинью и назвал его "Лысинью"

Сегодня ЦСКА начал второй зимний сбор в испанском Кампоаморе. В своем официальном твиттере армейцы опубликовали фотографию новой стрижки нападающего клуба Витинью. Бразильский форвард побрился налысо и получил от пресс-службы прозвище "Лысинью".
Витинью перешел в ЦСКА в 2013 году, но с января 2015 по январь 2017 года провел в аренде в "Интернасионале".
Как вам новый стиль Лысиньо? 😉 #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/CKEAYVF983– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 26 января 2017 г.
Мохнатый
rusfed 2.0 - Фамилии португальцев читаются через У и Ю, но фамилии бразильцев через - О (Роналдо, Роналдиньо, Данило).
23:50 26 января
Семь ветров
Опять парня возили в багажнике в лес...
23:24 26 января
rusfed 2.0
Мохнатый 22:30, ты неправ. И неправ твиттер ЦСКА. В оригинале португальские слова пишутся через "о", но читаются как "у". Примеры: Porto = Порту, Ronaldo = Роналду.
22:44 26 января
Буква Ё
Куда тупому американскому юмору до искрометного российского?
22:13 26 января
knyaz boltconskiy
Чувак и так судя по лицу,не горит желанием быть там,так ещё и прикалываются.
21:57 26 января
jefuzzz
так вот почему пропустил тов игры, не за Еременко ли пошел
21:54 26 января
shpasic
а Березуцких они ещё не додумались называть "Дубовицкими"? или знают, что те в глаз дадут за такое?
21:44 26 января
HerculesKolya
Хмм, довольно оригинальная!
21:33 26 января
grroznyi85
Юмористы.)))
21:27 26 января