ЦСКА показал новую стрижку Витинью и назвал его "Лысинью"

Сегодня ЦСКА начал второй зимний сбор в испанском Кампоаморе. В своем официальном твиттере армейцы опубликовали фотографию новой стрижки нападающего клуба Витинью. Бразильский форвард побрился налысо и получил от пресс-службы прозвище "Лысинью".

Витинью перешел в ЦСКА в 2013 году, но с января 2015 по январь 2017 года провел в аренде в "Интернасионале".