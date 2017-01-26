21:19 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА показал новую стрижку Витинью и назвал его "Лысинью"

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Сегодня ЦСКА начал второй зимний сбор в испанском Кампоаморе. В своем официальном твиттере армейцы опубликовали фотографию новой стрижки нападающего клуба Витинью. Бразильский форвард побрился налысо и получил от пресс-службы прозвище "Лысинью". 

Витинью перешел в ЦСКА в 2013 году, но с января 2015 по январь 2017 года провел в аренде в "Интернасионале". 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Мохнатый

rusfed 2.0 - Фамилии португальцев читаются через У и Ю, но фамилии бразильцев через - О (Роналдо, Роналдиньо, Данило).

23:50 26 января

Семь ветров

Опять парня возили в багажнике в лес...

23:24 26 января

rusfed 2.0

Мохнатый 22:30, ты неправ. И неправ твиттер ЦСКА. В оригинале португальские слова пишутся через "о", но читаются как "у". Примеры: Porto = Порту, Ronaldo = Роналду.

22:44 26 января

Буква Ё

Куда тупому американскому юмору до искрометного российского?

22:13 26 января

knyaz boltconskiy

Чувак и так судя по лицу,не горит желанием быть там,так ещё и прикалываются.

21:57 26 января

jefuzzz

так вот почему пропустил тов игры, не за Еременко ли пошел

21:54 26 января

shpasic

а Березуцких они ещё не додумались называть "Дубовицкими"? или знают, что те в глаз дадут за такое?

21:44 26 января

HerculesKolya

Хмм, довольно оригинальная!

21:33 26 января

grroznyi85

Юмористы.)))

21:27 26 января

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