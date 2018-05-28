ЦСКА показал, как Гончаренко "немного разнес раздевалку" в перерыве матча с "Анжи". Фото

ЦСКА в своем Инстаграме документально подтвердил слова полузащитника команды Алана Дзагоева, который рассказал, что в перерыве матча с "Анжи" (2:1) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко "немного разнес раздевалку". На фотографии видно, что белорусский наставник сломал тактическую доску.



Встреча заключительного 30-го тура чемпионата России прошла 13 мая. После первых 45 минут счет был 1:1. Во втором тайме на 61-й минуте победный мяч ЦСКА забил Витинью.



Благодаря той победе армейцы заняли второе место в чемпионате России, завоевав путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 28 Май 2018 в 10:05 PDT