ЦСКА пока не рассматривает новую аренду Витинью

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с нападающим Витинью. 23-летний бразилец на правах аренды сейчас выступает за "Интернасионал".
– По Витинью примем решение зимой. В Бразилии он играет очень хорошо, даже великолепно, – сказал Яровинский.
– Склоняетесь к тому, чтобы его вернуть?
– У него заканчивается зимой аренда, поэтому иного исхода нет.
– А разве нет предложений по новой аренде?
– Мы пока не рассматриваем вариант с новой арендой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Коновалов
имхо, Витинью покажет конюшне свою чёрную култышку и не даст потрогать:)))
20:41