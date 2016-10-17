ЦСКА пока не рассматривает новую аренду Витинью

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с нападающим Витинью. 23-летний бразилец на правах аренды сейчас выступает за "Интернасионал".

– По Витинью примем решение зимой. В Бразилии он играет очень хорошо, даже великолепно, – сказал Яровинский.

– Склоняетесь к тому, чтобы его вернуть?

– У него заканчивается зимой аренда, поэтому иного исхода нет.

– А разве нет предложений по новой аренде?