19:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА пока не рассматривает новую аренду Витинью

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Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с нападающим Витинью. 23-летний бразилец на правах аренды сейчас выступает за "Интернасионал".

– По Витинью примем решение зимой. В Бразилии он играет очень хорошо, даже великолепно, – сказал Яровинский.

– Склоняетесь к тому, чтобы его вернуть?

– У него заканчивается зимой аренда, поэтому иного исхода нет.

– А разве нет предложений по новой аренде?

– Мы пока не рассматриваем вариант с новой арендой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Коновалов

имхо, Витинью покажет конюшне свою чёрную култышку и не даст потрогать:)))

20:41

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