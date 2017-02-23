ЦСКА пока не планирует выкупать контракт Ионова

Как стало известно "СЭ", ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта 28-летнего полузащитника Алексея Ионова. Хавбек выступает за армейцев на правах аренды. В этом сезоне он провел за красно-синих 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Ранее "СЭ" сообщал, что динамовцы намерены выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.

Евгений Муравьев: "В "Динамо" очень рады, что Панченко принял решение остаться у нас"//

Панченко, скорее всего, подпишет контракт с "Динамо" на три года