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ЦСКА пока не планирует выкупать контракт Ионова

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Как стало известно "СЭ", ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта 28-летнего полузащитника Алексея Ионова. Хавбек выступает за армейцев на правах аренды. В этом сезоне он провел за красно-синих 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Ранее "СЭ" сообщал, что динамовцы намерены выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.

Евгений Муравьев: "В "Динамо" очень рады, что Панченко принял решение остаться у нас"//
Панченко, скорее всего, подпишет контракт с "Динамо" на три года 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dzaga

Да кому он нужен этот миллионер

21:58

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