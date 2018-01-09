ЦСКА подтвердил, что Ермакович пополнил тренерский штаб клуба

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, информирует клубная пресс-служба. Ранее сообщалось, что Гончаренко давно хотел видеть 42-летнего специалиста в своем тренерском штабе.
Отметим, что БАТЭ возглавил бывший главный тренер одесского "Черноморца" Олег Дулуб.
Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.
Белорусский специалист Александр Ермакович пополнил тренерский штаб #ЦСКА– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 января 2018 г.
Добро пожаловать в красно-синюю семью, Александр Владимирович! 🔴🔵https://t.co/1JdE6nVVYj pic.twitter.com/q5q3WskQTl
pimpin000
Ещё одного гастарбайтера трудоустроили...
22:15 9 января
The glory !
интересно ,а вместо кого ?
21:47 9 января
С.Мороз
Ну теперь-то попрут,БАТЭ-же клуб гранд,чё!))Тренерский штаб так-же силён как и линия нападения армейцев,да и усилятся судя по всему будут белорусами и грузинами ,т.к. там самая дешевая рабочая сила))
20:41 9 января
Andrey6201
Соглашусь с этим приобретением, если Овчину выкинут из тренерского штаба
20:37 9 января
Serenky25
Хорошее приобретение. Отличный нападающий.
20:35 9 января