ЦСКА подтвердил, что Ермакович пополнил тренерский штаб клуба

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, информирует клубная пресс-служба. Ранее сообщалось, что Гончаренко давно хотел видеть 42-летнего специалиста в своем тренерском штабе.

Отметим, что БАТЭ возглавил бывший главный тренер одесского "Черноморца" Олег Дулуб.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.