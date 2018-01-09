20:10 9 января | Футбол — РФПЛ

ЦСКА подтвердил, что Ермакович пополнил тренерский штаб клуба

5

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович вошел в штаб наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, информирует клубная пресс-служба. Ранее сообщалось, что Гончаренко давно хотел видеть 42-летнего специалиста в своем тренерском штабе.

Отметим, что БАТЭ возглавил бывший главный тренер одесского "ЧерноморцаОлег Дулуб.

Напомним, что Ермакович стал главным тренером БАТЭ в 2013 году, а с 2009 входил в тренерский штаб команды, которой тогда руководил Гончаренко.

 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать
5
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

pimpin000

Ещё одного гастарбайтера трудоустроили...

22:15 9 января

The glory !

интересно ,а вместо кого ?

21:47 9 января

С.Мороз

Ну теперь-то попрут,БАТЭ-же клуб гранд,чё!))Тренерский штаб так-же силён как и линия нападения армейцев,да и усилятся судя по всему будут белорусами и грузинами ,т.к. там самая дешевая рабочая сила))

20:41 9 января

Andrey6201

Соглашусь с этим приобретением, если Овчину выкинут из тренерского штаба

20:37 9 января

Serenky25

Хорошее приобретение. Отличный нападающий.

20:35 9 января