ЦСКА подтвердил аренду Ткачева в тульский "Арсенал"

ЦСКА на официальном сайте объявил, что полузащитник Сергей Ткачев будет выступать за тульский "Арсенал" на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек также выступал за туляков. В 28 матчах за "Арсенал" он забил 6 голов и был признан болельщиками команды лучшим игроком сезона-2017/18.

Сергей Ткачёв – в тульском Арсенале на правах аренды https://t.co/u3YHpybCHk pic.twitter.com/U0pV18LWLY – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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