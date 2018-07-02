16:54 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА подтвердил аренду Ткачева в тульский "Арсенал"


ЦСКА на официальном сайте объявил, что полузащитник Сергей Ткачев будет выступать за тульский "Арсенал" на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.

В прошлом сезоне 29-летний хавбек также выступал за туляков. В 28 матчах за "Арсенал" он забил 6 голов и был признан болельщиками команды лучшим игроком сезона-2017/18.

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