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ЦСКА подписал новый контракт с Олейниковым

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Сегодня полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников продлил соглашение с армейским клубом до окончания сезона-2019/20, информирует официальный сайт красно-синих.

Олейников – выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В сезоне-2016/17 он сыграл за молодежную команду 29 матчей и забил четыре гола, в том числе в ворота "Тоттенхэма" в Юношеской лиге УЕФА.

Все три зимних сбора Олейникова провел с основной командой, вместе с рядом других молодых игроков 18-летний хавбек тренируется под руководством Виктора Гончаренко на постоянной основе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ivan-oleynikov-podpisal-novyy-kontrakt-s-pfk-cska/

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