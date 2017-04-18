ЦСКА подписал новый контракт с Олейниковым

Сегодня полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников продлил соглашение с армейским клубом до окончания сезона-2019/20, информирует официальный сайт красно-синих.

Олейников – выпускник ДЮСШ ПФК ЦСКА. В сезоне-2016/17 он сыграл за молодежную команду 29 матчей и забил четыре гола, в том числе в ворота "Тоттенхэма" в Юношеской лиге УЕФА.

Все три зимних сбора Олейникова провел с основной командой, вместе с рядом других молодых игроков 18-летний хавбек тренируется под руководством Виктора Гончаренко на постоянной основе.