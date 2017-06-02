ЦСКА подарил абонемент мальчику, которому мячом попали в лицо

ЦСКА вручил абонемент в детский сектор Артему Федулову, которому в матче с "Анжи" в лицо попал выбитый в аут мяч. Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. После игры вратарь "Анжи" извинился перед мальчиком.

– Мы решили сделать Артему подарок, – говорится в сообщении пресс-слуужба ЦСКА. – В День защиты детей мы пригласили нашего юного болельщика вместе с папой на стадион, где вручили им абонементы в самый безопасный сектор на ВЭБ Арене – 202. Надеемся, что в новом сезоне на матчах ЦСКА Аретма ждут только позитивные эмоции.