ЦСКА подарил абонемент мальчику, которому мячом попали в лицо

ЦСКА вручил абонемент в детский сектор Артему Федулову, которому в матче с "Анжи" в лицо попал выбитый в аут мяч. Инцидент произошел на 86-й минуте встречи. После игры вратарь "Анжи" извинился перед мальчиком.
– Мы решили сделать Артему подарок, – говорится в сообщении пресс-слуужба ЦСКА. – В День защиты детей мы пригласили нашего юного болельщика вместе с папой на стадион, где вручили им абонементы в самый безопасный сектор на ВЭБ Арене – 202. Надеемся, что в новом сезоне на матчах ЦСКА Аретма ждут только позитивные эмоции.
Вчера вручили абонемент в детский сектор Артёму Федулову, которому в матче #ЦСКААнжи в лицо попал выбитый в аут мяч https://t.co/KsYQmG0Qpf pic.twitter.com/JbgfLrDXQl– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 июня 2017 г.