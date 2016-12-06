ЦСКА поблагодарил Слуцкого за работу

ЦСКА на своем официальном сайте поблагодарил главного тренера Леонида Слуцкого за работу. Сегодня было объявлено о том, что специалист покинет пост наставника армейцев после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

"ПФК ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!



Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович!", – говорится в сообщении.