ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с "Тереком"

ЦСКА обратился к своим болельщикам с благодарственной речью за поддержку, которую поклонники оказали команде по ходу игры 6-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0). Этот матч стал первым официальным на "Арене ЦСКА".
Публикуем полное обращение ЦСКА к болельщикам:
Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают огромную признательность болельщикам за потрясающую атмосферу, созданную на первом матче на "Арене ЦСКА", и невероятную поддержку команды на протяжении всей игры.
Мы также благодарны вам за безупречное поведение на трибунах и соблюдение вами правил общественного порядка. Спасибо вам и за то, что с пониманием отнеслись к возникшим техническим неполадкам, которые были неизбежны в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены.
Мы вместе сделали этот день незабываемым праздником!
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/spasibo-za-neverojatnuju-podderzhku/