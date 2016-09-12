16:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с "Тереком"

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ЦСКА обратился к своим болельщикам с благодарственной речью за поддержку, которую поклонники оказали команде по ходу игры 6-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0). Этот матч стал первым официальным на "Арене ЦСКА".

Публикуем полное обращение ЦСКА к болельщикам:

Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают огромную признательность болельщикам за потрясающую атмосферу, созданную на первом матче на "Арене ЦСКА", и невероятную поддержку команды на протяжении всей игры.

Мы также благодарны вам за безупречное поведение на трибунах и соблюдение вами правил общественного порядка. Спасибо вам и за то, что с пониманием отнеслись к возникшим техническим неполадкам, которые были неизбежны в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены.

Мы вместе сделали этот день незабываемым праздником!

"Арена ЦСКА": красно-синее новоселье

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/spasibo-za-neverojatnuju-podderzhku/

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