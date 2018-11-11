ЦСКА победил "Зенит"

ЦСКА на своем поле в матче 14-го тура чемпионата России обыграл "Зенит" (2:0). Голами в первом тайме отметились лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов (9 мячей) и Арнор Сигурдссон (с передачи Чалова).

Во втором тайме травму получил полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов – его унесли на носилках, а форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба ушел с поля, прихрамывая, – оба игрока вызваны в сборную России на матчи против Германии и Швеции.

ЦСКА с 23 очками (столько же у "Ростова") занимает пятое место в турнирной таблице. "Зенит" (31 очко) лидирует, опережая "Краснодар" на 5 очков и "Локомотив" на 6.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0)

Голы: Чалов, 15 (1:0). Сигурдссон, 26 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Ахметов (Хосонов, 51), Влашич, Щенников, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов.

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Е.Чернов, Мак (Дриусси, 46), Кузяев, Ерохин, Маркизио (Заболотный, 46), Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).

Предупреждения: Ахметов, 31. Нету, 37. Бекао, 38.

Судьи: Москалев (Воронеж). Данченко (Уфа), Воронцов (Ярославль).

11 ноября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам