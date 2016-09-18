ЦСКА победил "Крылья" в Самаре

ЦСКА в гостевом матче 7-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Победу красно-синим на 77-й минуте встречи принес Сергей Игнашевич.
В первом тайме команды обменялись голами: счет открыл хавбек армейцев Александр Головин, защитник самарцев Дмитрий Ятченко сравнял счет перед перерывом.
ЦСКА (17 очков) занимает второе место, на 2 балла отставая от "Спартака". "Крылья Советов", которые потерпели пятое поражение, расположились на последней строчке турнирной таблицы.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 1:2 (1:1)
Голы: Головин, 8 (0:1). Ятченко, 44 (1:1). Игнашевич, 77 (1:2).
"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Бато, Ятченко, Чочиев (Ткачев, 77), Башкиров, Молло, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Ионов (Миланов, 61), Вернблум, Дзагоев, Еременко (А.Березуцкий, 90+2), Головин, Траоре (Страндберг, 60).
Предупреждения: Бато, 48. Вернблум, 80.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
18 сентября. Самара. Стадион "Металлург".
Видео всех опасных моментов и трансляция матча
RobertH
Armeec Moskow,самое прикольное это то,что ни у одного клуба,что достаточно странно,нет такого количества обпивасенного колхоза,сколько у ЦСКА.Вот ты ,как раз,-очередной пример примитивизма и жлобства.А жаль ведь,-клуб -то с великими традициями.Никогда не поверю,что в эпоху братьев Федотовых ,Истомина,Шестернёва болельщики ЦСКА опускались до уровня общения злых животных.Но ты -то,болезный,и имён таких не слыхивал....А по игре?Средненький уровень у ЦСКА .Не сыграл Ерёменко в полную силу,и сразу и остроты не было,Головин забил красиво,сделал ещё пару финтов и пропал с радара,Дзагоев один раз случайно засандалил,а потом только сплёвывал,впрочем,как обычно...Вернблум показал в очередной раз,что он без головы ,и подвержен приступам человеконенавистничесва,которое в нем культивирует руководство нынешнего ЦСКА.А Крыльям кто виноват,если они играют в пять защитников,а Игнашевич ,не прыгая, вогнал головой прямо в угол?А так была бы среднестатистическая ничья.
20:05
King's Bounty 2
Команды уровня фнл цска пока обыгрывает без помощи судей...
20:04
sergant89
С очередной победой! Сейчас армейцы в основном играют в гостях,а весной на финише будут у себя дома!
20:03
spetrov
самарец, кто-то упертый, кто-то шутит. :) Ваших с хорошей игрой. Но кто-то должен был выиграть. Желаю вам выигрывать во всех оставшихся матчах, кроме одного. :)
20:01
самарец
я не пойму ? почему многие пишут что ЦСКА купили игру? не заметил что судья им помогал Выиграли честно и по делу Крылья слабо играют и это их проблема
19:59
BBCCNN
Смешно поросятки визжат, по результам в европе все видно кто есть кто.
19:57
takker67
Igocha цска не достоин быть чемпионом, игра помойная, они даже прошлогодний комплект футболок одевает, позор 19:55----------------------- Бедолага,ничего больше не придумал
19:56
King's Bounty 2
Крыс в фнл...
19:56
Igocha
цска не достоин быть чемпионом, игра помойная, они даже прошлогодний комплект футболок одевает, позор
19:55
spetrov
Перед матчем ЦСКА - Нефтчи (Баку)? В котором дебютировал Вагнер, если память не подводит? И в котором же забил гол?
19:53
Al Rains
У спартака психологии не хватит на весь чемп...зенит, локо и т д вряд ли что то смогут...так что не обессудьте... У ЦСКА в этом году соперник только он сам
19:51
spetrov
Армейцев с очередной победой! Трудно играть без нападения. Однако понимаем. Все деньги ушли опять на занос.
19:50
вояка
Моментов для взятия ворот ...... два вагона ..... и еле еле взяли три очка. Эх!!! ну не хватает нашим российским клубам своих Гердов Мюллеров, ван Бастенов ..... тогда бы и в еврокубках результаты были куда как выше нынешних , а пока айм сори - серый антураж; как это не печально.
19:49
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_______________ А у меня брелок, флаг на балконе и подушка (получается, я сплю с ЦСКА). Одно плохо: флаг после дождя всегда снова в КБ превращается. Устал уже подкрашивать.
19:48
Ралпачан Фляйшманъ
кстати, вот серьезно, не ерничая. задаю вопрос особо элитным КБ - в этой игре с вашей точки зрения судейский заговор в пользу ГВК в чем проявился?
19:47
Igocha
снова еле еле и на последних минутах, цска рано или поздно от нас отстанет
19:43
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy-------- У меня и СТЯГ Красно - Синий есть! За немеряное бабло приобретён, перед матчем квалификации ЛЧ, ЦСКА - Нефтчи (Баку).
19:39
Armeec Moskow
Тупорылые свиньи, как же надоело ваше истеричное визжание! ЦСКА-чемпион!!! А вы унылое Г
19:36
..I..
ЦСКА сыграл нормально, где-то не заходило, где-то ошибались, но повторюсь после ЛЧ нормально, на классе и опыте, но пришлось попотеть....
19:35
Бэн Джойс
Хрю-хрю Всех с победой! ЦСКА всегда будет первым!!!-----------------------ЦВБвЖ ))
19:35
yspesh4
Люди, неплохая игра то была. Судьи, ГВК... Изи, плиз.
19:35
Странник-777
Выскребли в очередной раз, коняры...
19:34
никнейм1
крылья с такой игрой останутся в лиге. цска снова на жилах вырывает 3 очка.
19:33
Бэн Джойс
Конский беспрдел продолжается. Хоть бы разок ради приличия честно кого-нить обыграли ))
19:33
irgen
Одобрям! часом, подумал с утра:"Как бы не "подскользнулись" после "Байера"... А так - годится!
19:33
Thomas_Boy
Адекватный Зритель__________ Так-то я с децтва за ЦСКА. И чего болеть за миллера с федуном, если они такие тупые? Даже матчи покупать не научились за столько лет. С дураками нашему футболу не по пути. А за паровозов вообще стремно топить, ибо их теперь не мудрая мадам возглавляет, а мордовско-махачкалинский басурман.
19:32
Верю в Крылья
В пять защитников уже два года играем и никак не разберемся..... центр проходной двор.....а в общем игра смотрелась.....
19:31
Гуру1974
Всю игру меня не покидало чувство, что ЦСКА победит. Дежурные 3 очка на классе.
19:29
adai27
Хрюшки хватит здесь срать, воняйте под "АЕК-Спартак"
19:27
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---------- Смотрю, с заглавной именуешь? Мы, этта... Переобулись, не? С Гинером без трофеев не останемся, так - то. Да и в Кабинетах знакомства заведём.. Не?
19:25