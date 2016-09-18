19:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА победил "Крылья" в Самаре

Защитник ЦСКА Сергей ИГНАШЕВИЧ принес команде победу над "Крыльями Советов". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Защитник ЦСКА Сергей ИГНАШЕВИЧ принес команде победу над "Крыльями Советов". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЦСКА в гостевом матче 7-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Победу красно-синим на 77-й минуте встречи принес Сергей Игнашевич.

В первом тайме команды обменялись голами: счет открыл хавбек армейцев Александр Головин, защитник самарцев Дмитрий Ятченко сравнял счет перед перерывом.

ЦСКА (17 очков) занимает второе место, на 2 балла отставая от "Спартака". "Крылья Советов", которые потерпели пятое поражение, расположились на последней строчке турнирной таблицы.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 1:2 (1:1)

Голы: Головин, 8 (0:1). Ятченко, 44 (1:1). Игнашевич, 77 (1:2).

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Бато, Ятченко, Чочиев (Ткачев, 77), Башкиров, Молло, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Ионов (Миланов, 61), Вернблум, Дзагоев, Еременко (А.Березуцкий, 90+2), Головин, Траоре (Страндберг, 60).

Предупреждения: Бато, 48. Вернблум, 80.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

18 сентября. Самара. Стадион "Металлург".

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (44)
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RobertH

Armeec Moskow,самое прикольное это то,что ни у одного клуба,что достаточно странно,нет такого количества обпивасенного колхоза,сколько у ЦСКА.Вот ты ,как раз,-очередной пример примитивизма и жлобства.А жаль ведь,-клуб -то с великими традициями.Никогда не поверю,что в эпоху братьев Федотовых ,Истомина,Шестернёва болельщики ЦСКА опускались до уровня общения злых животных.Но ты -то,болезный,и имён таких не слыхивал....А по игре?Средненький уровень у ЦСКА .Не сыграл Ерёменко в полную силу,и сразу и остроты не было,Головин забил красиво,сделал ещё пару финтов и пропал с радара,Дзагоев один раз случайно засандалил,а потом только сплёвывал,впрочем,как обычно...Вернблум показал в очередной раз,что он без головы ,и подвержен приступам человеконенавистничесва,которое в нем культивирует руководство нынешнего ЦСКА.А Крыльям кто виноват,если они играют в пять защитников,а Игнашевич ,не прыгая, вогнал головой прямо в угол?А так была бы среднестатистическая ничья.

20:05

King's Bounty 2

Команды уровня фнл цска пока обыгрывает без помощи судей...

20:04

sergant89

С очередной победой! Сейчас армейцы в основном играют в гостях,а весной на финише будут у себя дома!

20:03

spetrov

самарец, кто-то упертый, кто-то шутит. :) Ваших с хорошей игрой. Но кто-то должен был выиграть. Желаю вам выигрывать во всех оставшихся матчах, кроме одного. :)

20:01

самарец

я не пойму ? почему многие пишут что ЦСКА купили игру? не заметил что судья им помогал Выиграли честно и по делу Крылья слабо играют и это их проблема

19:59

BBCCNN

Смешно поросятки визжат, по результам в европе все видно кто есть кто.

19:57

takker67

Igocha цска не достоин быть чемпионом, игра помойная, они даже прошлогодний комплект футболок одевает, позор 19:55----------------------- Бедолага,ничего больше не придумал

19:56

King's Bounty 2

Крыс в фнл...

19:56

Igocha

цска не достоин быть чемпионом, игра помойная, они даже прошлогодний комплект футболок одевает, позор

19:55

spetrov

Перед матчем ЦСКА - Нефтчи (Баку)? В котором дебютировал Вагнер, если память не подводит? И в котором же забил гол?

19:53

Al Rains

У спартака психологии не хватит на весь чемп...зенит, локо и т д вряд ли что то смогут...так что не обессудьте... У ЦСКА в этом году соперник только он сам

19:51

spetrov

Армейцев с очередной победой! Трудно играть без нападения. Однако понимаем. Все деньги ушли опять на занос.

19:50

вояка

Моментов для взятия ворот ...... два вагона ..... и еле еле взяли три очка. Эх!!! ну не хватает нашим российским клубам своих Гердов Мюллеров, ван Бастенов ..... тогда бы и в еврокубках результаты были куда как выше нынешних , а пока айм сори - серый антураж; как это не печально.

19:49

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_______________ А у меня брелок, флаг на балконе и подушка (получается, я сплю с ЦСКА). Одно плохо: флаг после дождя всегда снова в КБ превращается. Устал уже подкрашивать.

19:48

Ралпачан Фляйшманъ

кстати, вот серьезно, не ерничая. задаю вопрос особо элитным КБ - в этой игре с вашей точки зрения судейский заговор в пользу ГВК в чем проявился?

19:47

Igocha

снова еле еле и на последних минутах, цска рано или поздно от нас отстанет

19:43

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy-------- У меня и СТЯГ Красно - Синий есть! За немеряное бабло приобретён, перед матчем квалификации ЛЧ, ЦСКА - Нефтчи (Баку).

19:39

Armeec Moskow

Тупорылые свиньи, как же надоело ваше истеричное визжание! ЦСКА-чемпион!!! А вы унылое Г

19:36

..I..

ЦСКА сыграл нормально, где-то не заходило, где-то ошибались, но повторюсь после ЛЧ нормально, на классе и опыте, но пришлось попотеть....

19:35

Бэн Джойс

Хрю-хрю Всех с победой! ЦСКА всегда будет первым!!!-----------------------ЦВБвЖ ))

19:35

yspesh4

Люди, неплохая игра то была. Судьи, ГВК... Изи, плиз.

19:35

Странник-777

Выскребли в очередной раз, коняры...

19:34

никнейм1

крылья с такой игрой останутся в лиге. цска снова на жилах вырывает 3 очка.

19:33

Бэн Джойс

Конский беспрдел продолжается. Хоть бы разок ради приличия честно кого-нить обыграли ))

19:33

irgen

Одобрям! часом, подумал с утра:"Как бы не "подскользнулись" после "Байера"... А так - годится!

19:33

Thomas_Boy

Адекватный Зритель__________ Так-то я с децтва за ЦСКА. И чего болеть за миллера с федуном, если они такие тупые? Даже матчи покупать не научились за столько лет. С дураками нашему футболу не по пути. А за паровозов вообще стремно топить, ибо их теперь не мудрая мадам возглавляет, а мордовско-махачкалинский басурман.

19:32

Верю в Крылья

В пять защитников уже два года играем и никак не разберемся..... центр проходной двор.....а в общем игра смотрелась.....

19:31

Гуру1974

Всю игру меня не покидало чувство, что ЦСКА победит. Дежурные 3 очка на классе.

19:29

adai27

Хрюшки хватит здесь срать, воняйте под "АЕК-Спартак"

19:27

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---------- Смотрю, с заглавной именуешь? Мы, этта... Переобулись, не? С Гинером без трофеев не останемся, так - то. Да и в Кабинетах знакомства заведём.. Не?

19:25

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ