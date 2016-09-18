ЦСКА победил "Крылья" в Самаре

ЦСКА в гостевом матче 7-го тура премьер-лиги обыграл "Крылья Советов". Победу красно-синим на 77-й минуте встречи принес Сергей Игнашевич.

В первом тайме команды обменялись голами: счет открыл хавбек армейцев Александр Головин, защитник самарцев Дмитрий Ятченко сравнял счет перед перерывом.

ЦСКА (17 очков) занимает второе место, на 2 балла отставая от "Спартака". "Крылья Советов", которые потерпели пятое поражение, расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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7-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА – 1:2 (1:1)

Голы: Головин, 8 (0:1). Ятченко, 44 (1:1). Игнашевич, 77 (1:2).

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Бато, Ятченко, Чочиев (Ткачев, 77), Башкиров, Молло, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Ионов (Миланов, 61), Вернблум, Дзагоев, Еременко (А.Березуцкий, 90+2), Головин, Траоре (Страндберг, 60).

Предупреждения: Бато, 48. Вернблум, 80.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

18 сентября. Самара. Стадион "Металлург".

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