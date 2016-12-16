ЦСКА планирует зимой провести 9 товарищеских матчей

ЦСКА во время зимнего перерыва в чемпионате России планирует провести 9 товарищеских матчей, сообщает Bobsoccer. Согласно предварительному плану подготовки, на первом сборе красно-синие сыграют два матча, на втором - три и на третьем - четыре. Соперники будут определены позднее. Все сборы планируется провести в Испании.
В Россию ЦСКА вернется за неделю до возобновления чемпионата России. 4 марта красно-синим предстоит сыграть с "Зенитом".
papadimas
девять матчей, это замечательно...возвращение Васина, то же хорошо, отъезд Траоре, великолепно, но кто усилит команду, где средняя линия, где форвард....с таким составов Ганчаренко летом свалит....а мы сольемся
12:38
Семь ветров
Матч открытия был с Торпедо, это топ клуб по мнению гинера, а сейчас межкруговка, значит соперники попроще будут. Дворовые коллективы и пионерские отряды, нельзя же Ганчарэнке портить статистику с ходу, да и старейшин гонять лишний раз не стоит.
11:21
shpasic
без квнщика из соседнего двора как-то даже над ЦСКА и не подшутить теперь(
11:18
футбол_2018
с уфой и мордовией???
11:09