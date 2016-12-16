10:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА планирует зимой провести 9 товарищеских матчей

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ЦСКА во время зимнего перерыва в чемпионате России планирует провести 9 товарищеских матчей, сообщает Bobsoccer. Согласно предварительному плану подготовки, на первом сборе красно-синие сыграют два матча, на втором - три и на третьем - четыре. Соперники будут определены позднее. Все сборы планируется провести в Испании.

В Россию ЦСКА вернется за неделю до возобновления чемпионата России. 4 марта красно-синим предстоит сыграть с "Зенитом".

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=372304

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КОММЕНТАРИИ (4)
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papadimas

девять матчей, это замечательно...возвращение Васина, то же хорошо, отъезд Траоре, великолепно, но кто усилит команду, где средняя линия, где форвард....с таким составов Ганчаренко летом свалит....а мы сольемся

12:38

Семь ветров

Матч открытия был с Торпедо, это топ клуб по мнению гинера, а сейчас межкруговка, значит соперники попроще будут. Дворовые коллективы и пионерские отряды, нельзя же Ганчарэнке портить статистику с ходу, да и старейшин гонять лишний раз не стоит.

11:21

shpasic

без квнщика из соседнего двора как-то даже над ЦСКА и не подшутить теперь(

11:18

футбол_2018

с уфой и мордовией???

11:09

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