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ЦСКА планирует продлить контракт с Милановым

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ЦСКА в середине апреля начнет переговоры с полузащитником Георгием Милановым о новом контракте, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Миро Димитрова. Хавбек в текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 передачу. 

- Мы разговаривали с Олегом Яровинским и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля, - цитирует ТАСС Димитрова. - У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности. Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4106563

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