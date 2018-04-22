14:14 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА – первый клуб, который проведет 800 матчей в высшем дивизионе

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Домашний матч с "Краснодаром" стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе. Красно-синие первыми добрались до этой отметки, обогнав "Локомотив" на два с половиной часа, а "Спартак" – на день. В 799 встречах армейцы добились 420 побед, 186 раз сыграли вничью и 193 раза уступили.

В трех первых юбилейных матчах ЦСКА не смог забить ни разу, зато в четырех последующих набрал 12 очков, забив соперникам 12 мячей при одном пропущенном.

Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате

Матч

Дата

Соперник

Голы

1-й

29.03.1992

Спартак Вл (г) – 0:2

-

100-й

17.06.1995

Локомотив НН (г) – 0:0

-

200-й

17.06.1998

Ростсельмаш (г) – 0:1

-

300-й

18.08.2001

Анжи (г) – 0:0

-

400-й

13.03.2005

Терек (д) – 3:0

Олич, Карвалью, Рахимич

500-й

12.07.2008

Спартак (г) – 5:1

Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин

600-й

20.08.2011

Томь (д) – 3:0

Думбья-2, Хонда

700-й

06.12.2014

Кубань (г) – 1:0

Муса

Больше всего матчей в роли главного тренера провел Леонид Слуцкий – 215, больше 100 игр на счету Валерия Газзаева и Павла Садырина. Для Виктора Гончаренко встреча с "Краснодаром" – 40-я во главе ЦСКА в чемпионате.

Тренеры ЦСКА в чемпионате России

Тренер

Сезоны

Матчи

Леонид СЛУЦКИЙ

2009-2016

215

Валерий ГАЗЗАЕВ

2002-2003, 2004-2008

195

Павел САДЫРИН

1992, 1996-1998, 2000-2001

109

Александр ТАРХАНОВ

1994-1997

80

Олег ДОЛМАТОВ

1998-2000

55

Виктор ГОНЧАРЕНКО

2017-н.в.

39

Геннадий КОСТЫЛЕВ

1992-1993

34

Борис КОПЕЙКИН

1993-1994

26

ЗИКО

2009

20

Артур ЖОРЖЕ

2004

16

Хуанде РАМОС

2009

6

Александр КУЗНЕЦОВ

2001

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Четыре главных гвардейца ЦСКА продолжают выступление за команду. У каждого из четверки Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие больше 300 игр за ЦСКА в чемпионате. Более того, Акинфеев уже в начале следующего сезоне первым в российской истории преодолеет рубеж 400 встреч за один клуб.

Лидеры ЦСКА по числу матчей в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Матчи

Игорь АКИНФЕЕВ

2003-н.в.

393

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2004-н.в.

377

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2002-н.в.

372

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

2002-н.в.

338

Сергей СЕМАК

1994-2004

282

Дейвидас ШЕМБЕРАС

2002-2012

254

Элвер РАХИМИЧ

2001-2014

240

Валерий МИНЬКО

1992-2001

233

Алан ДЗАГОЕВ

2008-н.в.

229

Евгений АЛДОНИИН

2004-2012

213

По голам в высшем дивизионе лидирует Вагнер Лав, отличившийся 85 раз. Среди продолжающих выступление игроков лучшие результаты имеют Алан Дзагоев (4-е место), Ахмед Муса (6-е) и Сергей Игнашевич (8-9-е).

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионате России

Игрок

Сезоны

Голы

ВАГНЕР ЛАВ

2004-2013

85

Сергей СЕМАК

1994-2004

68

Сейду ДУМБЬЯ

2010-2015

66

Алан ДЗАГОЕВ

2008-н.в.

52

Владимир КУЛИК

1997-2001

49

Ахмед МУСА

2012-2015, 2018-н.в.

43

Зоран ТОШИЧ

2010-2017

37

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2004-н.в.

35

Ивица ОЛИЧ

2003-2006

35

Ролан ГУСЕВ

2002-2007

33
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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