ЦСКА – первый клуб, который проведет 800 матчей в высшем дивизионе

Домашний матч с "Краснодаром" стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе. Красно-синие первыми добрались до этой отметки, обогнав "Локомотив" на два с половиной часа, а "Спартак" – на день. В 799 встречах армейцы добились 420 побед, 186 раз сыграли вничью и 193 раза уступили.
В трех первых юбилейных матчах ЦСКА не смог забить ни разу, зато в четырех последующих набрал 12 очков, забив соперникам 12 мячей при одном пропущенном.
Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Голы
|
1-й
|
29.03.1992
|
Спартак Вл (г) – 0:2
|
-
|
100-й
|
17.06.1995
|
Локомотив НН (г) – 0:0
|
-
|
200-й
|
17.06.1998
|
Ростсельмаш (г) – 0:1
|
-
|
300-й
|
18.08.2001
|
Анжи (г) – 0:0
|
-
|
400-й
|
13.03.2005
|
Терек (д) – 3:0
|
Олич, Карвалью, Рахимич
|
500-й
|
12.07.2008
|
Спартак (г) – 5:1
|
Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин
|
600-й
|
20.08.2011
|
Томь (д) – 3:0
|
Думбья-2, Хонда
|
700-й
|
06.12.2014
|
Кубань (г) – 1:0
|
Муса
Больше всего матчей в роли главного тренера провел Леонид Слуцкий – 215, больше 100 игр на счету Валерия Газзаева и Павла Садырина. Для Виктора Гончаренко встреча с "Краснодаром" – 40-я во главе ЦСКА в чемпионате.
Тренеры ЦСКА в чемпионате России
|
Тренер
|
Сезоны
|
Матчи
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
2009-2016
|
215
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2002-2003, 2004-2008
|
195
|
Павел САДЫРИН
|
1992, 1996-1998, 2000-2001
|
109
|
Александр ТАРХАНОВ
|
1994-1997
|
80
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
1998-2000
|
55
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
2017-н.в.
|
39
|
Геннадий КОСТЫЛЕВ
|
1992-1993
|
34
|
Борис КОПЕЙКИН
|
1993-1994
|
26
|
ЗИКО
|
2009
|
20
|
Артур ЖОРЖЕ
|
2004
|
16
|
Хуанде РАМОС
|
2009
|
6
|
Александр КУЗНЕЦОВ
|
2001
|
4
Четыре главных гвардейца ЦСКА продолжают выступление за команду. У каждого из четверки Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие больше 300 игр за ЦСКА в чемпионате. Более того, Акинфеев уже в начале следующего сезоне первым в российской истории преодолеет рубеж 400 встреч за один клуб.
Лидеры ЦСКА по числу матчей в чемпионате России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2003-н.в.
|
393
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2004-н.в.
|
377
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2002-н.в.
|
372
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2002-н.в.
|
338
|
Сергей СЕМАК
|
1994-2004
|
282
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
2002-2012
|
254
|
Элвер РАХИМИЧ
|
2001-2014
|
240
|
Валерий МИНЬКО
|
1992-2001
|
233
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
2008-н.в.
|
229
|
Евгений АЛДОНИИН
|
2004-2012
|
213
По голам в высшем дивизионе лидирует Вагнер Лав, отличившийся 85 раз. Среди продолжающих выступление игроков лучшие результаты имеют Алан Дзагоев (4-е место), Ахмед Муса (6-е) и Сергей Игнашевич (8-9-е).
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионате России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
2004-2013
|
85
|
Сергей СЕМАК
|
1994-2004
|
68
|
Сейду ДУМБЬЯ
|
2010-2015
|
66
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
2008-н.в.
|
52
|
Владимир КУЛИК
|
1997-2001
|
49
|
Ахмед МУСА
|
2012-2015, 2018-н.в.
|
43
|
Зоран ТОШИЧ
|
2010-2017
|
37
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2004-н.в.
|
35
|
Ивица ОЛИЧ
|
2003-2006
|
35
|
Ролан ГУСЕВ
|
2002-2007
|
33
Al Rains
ЦВБП!!!
14:53