ЦСКА – первый клуб, который проведет 800 матчей в высшем дивизионе

Домашний матч с "Краснодаром" стал для ЦСКА 800-м в высшем российском дивизионе. Красно-синие первыми добрались до этой отметки, обогнав "Локомотив" на два с половиной часа, а "Спартак" – на день. В 799 встречах армейцы добились 420 побед, 186 раз сыграли вничью и 193 раза уступили.

В трех первых юбилейных матчах ЦСКА не смог забить ни разу, зато в четырех последующих набрал 12 очков, забив соперникам 12 мячей при одном пропущенном.

Юбилейные матчи ЦСКА в чемпионате

Матч Дата Соперник Голы 1-й 29.03.1992 Спартак Вл (г) – 0:2 - 100-й 17.06.1995 Локомотив НН (г) – 0:0 - 200-й 17.06.1998 Ростсельмаш (г) – 0:1 - 300-й 18.08.2001 Анжи (г) – 0:0 - 400-й 13.03.2005 Терек (д) – 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич 500-й 12.07.2008 Спартак (г) – 5:1 Вагнер Лав-3, Красич, Джанер Эркин 600-й 20.08.2011 Томь (д) – 3:0 Думбья-2, Хонда 700-й 06.12.2014 Кубань (г) – 1:0 Муса

Больше всего матчей в роли главного тренера провел Леонид Слуцкий – 215, больше 100 игр на счету Валерия Газзаева и Павла Садырина. Для Виктора Гончаренко встреча с "Краснодаром" – 40-я во главе ЦСКА в чемпионате.

Тренеры ЦСКА в чемпионате России

Тренер Сезоны Матчи Леонид СЛУЦКИЙ 2009-2016 215 Валерий ГАЗЗАЕВ 2002-2003, 2004-2008 195 Павел САДЫРИН 1992, 1996-1998, 2000-2001 109 Александр ТАРХАНОВ 1994-1997 80 Олег ДОЛМАТОВ 1998-2000 55 Виктор ГОНЧАРЕНКО 2017-н.в. 39 Геннадий КОСТЫЛЕВ 1992-1993 34 Борис КОПЕЙКИН 1993-1994 26 ЗИКО 2009 20 Артур ЖОРЖЕ 2004 16 Хуанде РАМОС 2009 6 Александр КУЗНЕЦОВ 2001 4

Четыре главных гвардейца ЦСКА продолжают выступление за команду. У каждого из четверки Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие больше 300 игр за ЦСКА в чемпионате. Более того, Акинфеев уже в начале следующего сезоне первым в российской истории преодолеет рубеж 400 встреч за один клуб.

Лидеры ЦСКА по числу матчей в чемпионате России

Игрок Сезоны Матчи Игорь АКИНФЕЕВ 2003-н.в. 393 Сергей ИГНАШЕВИЧ 2004-н.в. 377 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 2002-н.в. 372 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ 2002-н.в. 338 Сергей СЕМАК 1994-2004 282 Дейвидас ШЕМБЕРАС 2002-2012 254 Элвер РАХИМИЧ 2001-2014 240 Валерий МИНЬКО 1992-2001 233 Алан ДЗАГОЕВ 2008-н.в. 229 Евгений АЛДОНИИН 2004-2012 213

По голам в высшем дивизионе лидирует Вагнер Лав, отличившийся 85 раз. Среди продолжающих выступление игроков лучшие результаты имеют Алан Дзагоев (4-е место), Ахмед Муса (6-е) и Сергей Игнашевич (8-9-е).

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионате России