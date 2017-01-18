ЦСКА перенес утреннее занятие в тренажерный зал из-за снега в Кампоаморе

В связи со снежной погодой в испанском Кампоаморе ЦСКА перенес утреннюю тренировку в тренажерный зал, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Отметим, что погодные условия не повлияли на качество газона на базе армейцев.

Поле в порядке. Утром #ЦСКА перенёс занятие в тренажёрку. Посмотрим, что будет вечером pic.twitter.com/q75ima9PNh – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 18 January 2017