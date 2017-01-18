13:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА перенес утреннее занятие в тренажерный зал из-за снега в Кампоаморе

0
0
0
4

В связи со снежной погодой в испанском Кампоаморе ЦСКА перенес утреннюю тренировку в тренажерный зал, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Отметим, что погодные условия не повлияли на качество газона на базе армейцев.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р

Подготовка с сезону. В марте перенесут пару матчей на нейтральное.

14:05

БорщисалО

Конечно на качество газона снег не повлияет, у них сто пудов все поля с подогревом. Эуропа, чё..

14:05

maximum080

Это в городе тепло и сыро, Это в городе тепло и сыро, А в Испании зима, зима, зима.

13:53

баламошка

С нетерпением ждём известий о лавине)

13:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ