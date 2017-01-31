ЦСКА отзаявил Ласина Траоре из чемпионата России

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, отзаявлен армейцами из чемпионата России. Ранее сам футболист подтвердил, что в ближайшее время его арендует хихонский "Спортинг". По слухам, за аренду форварда испанцы заплатят один миллион евро.
Отметим, что на сайте РФПЛ отзаявка Траоре датируется 29 января. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.
serzheo
Во как. Таких чудес я не видал.
21:59 31 января
Der schwein
Ну, теперь точно Гончаренко будет играть обожаемую многими из ЦСКА схему 3-5-2 ) Нападающих пруд пруди :)))
21:47 31 января
ЦСКА71
Всё-таки Селюк пристроил Лосяша)))
20:51 31 января
Адекватный Зритель_
Была без радости любовь, разлука будет без печали.)))
20:32 31 января
БООЖ
Ура! Сбагрили тухлого... При таком росте ни одного выигранного верхового единоборства...
20:23 31 января
spetrov
Mark Krass, ну ногами ладно, не уверен, что его правильно использовали при таком росте, предлагая возвращаться за мячом и идти в дистанционный дриблинг, но его умение (и, уверен, желание) проигрывать верховые мячи при таком-то росте - это что-то с чем-то. :)
20:14 31 января
Mark Krass
Сбагрили деревяшку.Ну полный ноль, ни головой, ни ногами.Как? Рост 203 см, как? Яровинский, ты кого брал?
20:07 31 января
spetrov
Yes! С меня всем стакан.
20:05 31 января