ЦСКА отзаявил Ласина Траоре из чемпионата России

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, отзаявлен армейцами из чемпионата России. Ранее сам футболист подтвердил, что в ближайшее время его арендует хихонский "Спортинг". По слухам, за аренду форварда испанцы заплатят один миллион евро.

Отметим, что на сайте РФПЛ отзаявка Траоре датируется 29 января. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.