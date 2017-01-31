19:56 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА отзаявил Ласина Траоре из чемпионата России

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, отзаявлен армейцами из чемпионата России. Ранее сам футболист подтвердил, что в ближайшее время его арендует хихонский "Спортинг". По слухам, за аренду форварда испанцы заплатят один миллион евро.

Отметим, что на сайте РФПЛ отзаявка Траоре датируется 29 января. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/players/otzayavka/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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serzheo

Во как. Таких чудес я не видал.

21:59 31 января

Der schwein

Ну, теперь точно Гончаренко будет играть обожаемую многими из ЦСКА схему 3-5-2 ) Нападающих пруд пруди :)))

21:47 31 января

ЦСКА71

Всё-таки Селюк пристроил Лосяша)))

20:51 31 января

Адекватный Зритель_

Была без радости любовь, разлука будет без печали.)))

20:32 31 января

БООЖ

Ура! Сбагрили тухлого... При таком росте ни одного выигранного верхового единоборства...

20:23 31 января

spetrov

Mark Krass, ну ногами ладно, не уверен, что его правильно использовали при таком росте, предлагая возвращаться за мячом и идти в дистанционный дриблинг, но его умение (и, уверен, желание) проигрывать верховые мячи при таком-то росте - это что-то с чем-то. :)

20:14 31 января

Mark Krass

Сбагрили деревяшку.Ну полный ноль, ни головой, ни ногами.Как? Рост 203 см, как? Яровинский, ты кого брал?

20:07 31 января

spetrov

Yes! С меня всем стакан.

20:05 31 января

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