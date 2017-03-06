ЦСКА отпустит Чалова и Гордюшенко на матч Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой" нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко. Об этом сообщил старший тренер молодежной команды армейцев Александр Гришин. Четвертьфинальный матч пройдет во вторник в Москве, начало - в 16:00 по московскому времени.

- Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с "Бенфикой", - цитирует ТАСС Гришина. - Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.

Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. "Бенфика" действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.

Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с "Русенборогом".