14:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА отправился в Тулу на автобусе

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ЦСКА отправился на матч 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом" на автобусе, информирует пресс-служба армейцев. Встрече между "оружейниками" и красно-синими состоится завтра в Туле на стадионе "Арсенал". Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordblack

Хитрый Гинер так убеждает ветеранов урезать аппетит по ЗП, мол смотрите, скоро вообще на собаках добираться будем.

14:29

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