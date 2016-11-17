ЦСКА отправился в Тулу на автобусе

ЦСКА отправился на матч 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом" на автобусе, информирует пресс-служба армейцев. Встрече между "оружейниками" и красно-синими состоится завтра в Туле на стадионе "Арсенал". Игра начнется в 19.00 по московскому времени.