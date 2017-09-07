ЦСКА отправился в Пермь на матч против "Амкара"

Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Пермь. Армейцы проведут матч 9-го тура чемпионата России против "Амкара". Как сообщает пресс-служба клуба, одним рейсом с основной командой вылетела молодежка, которая свой матч сыграет завтра утром.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин; полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев; нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Напомним, игра пройдет 8 сентября. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-perm-1/