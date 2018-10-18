ЦСКА отправился в Махачкалу без Чернова, но с Хосоновым

ЦСКА вылетел в Махачкалу на игру 11-го тура чемпионата России против "Анжи". Встреча пройдет в пятницу, 19 октября, начало - 18.00 по московскому времени.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
Чернов не сыграет с "Анжи" из-за перебора желтых карточек. Хосонов восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученного в матче 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0), который проходил 31 июля.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-makhachkalu/