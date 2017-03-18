ЦСКА отправился в Грозный на матч с "Тереком"

ЦСКА вылетел в Грозный, где завтра проведет матч 20-го тура чемпионата России с "Тереком". Матч состоится в 16.30 по московскому времени.

Состав ЦСКА:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Федор Чалов.