15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА отправился в Грозный на матч с "Тереком"

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ЦСКА вылетел в Грозный, где завтра проведет матч 20-го тура чемпионата России с "Тереком". Матч состоится в 16.30 по московскому времени.

Состав ЦСКА:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-groznyy/

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