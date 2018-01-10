ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Испанию

Сегодня. Аэропорт Шереметьево. ЦСКА вылетел на сбор в Кампоамор. Игроки армейцев - Кирилл НАБАБКИН и Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор в испанский Кампоамор.

Из Москвы улетели только российские игроки - Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов. В том числе с командой был и новый помощник главного тренера Александр Ермакович, который приехал в аэропорт вместе с Виктором Гончаренко.

Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

Первый тренировочный сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры. (Павел ГУРЕВИЧ)