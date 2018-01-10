ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор в испанский Кампоамор.
Из Москвы улетели только российские игроки - Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов. В том числе с командой был и новый помощник главного тренера Александр Ермакович, который приехал в аэропорт вместе с Виктором Гончаренко.
Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.
Первый тренировочный сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры. (Павел ГУРЕВИЧ)
Первым приехал административный персонал pic.twitter.com/FGHaVrxHJX– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Первым приехал Игнашевич. Самый ответственный pic.twitter.com/IiVLpehvz5– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Дзага и Набабкин pic.twitter.com/T3Aycp9zc5– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Спина Васи. Леши, видимо, не будет. Продолжает восстанавливаться от травмы pic.twitter.com/StIVKQSJhb– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Ошибочка, прошу прощения. Леша тоже здесь. Пока немного хромает pic.twitter.com/6GuzkeimCs– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Головин. Последний сбор с ЦСКА? pic.twitter.com/xOFBfEbYvH– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
Федя pic.twitter.com/CIvi6PYkZY– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 10 января 2018 г.
10 января 2018 г.
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Кирилл Набабкин
- Виктор Гончаренко
- Александр Головин
- Тимур Жамалетдинов
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
- Александр Макаров
- Федор Чалов
- Георгий Кырнац
- Константин Кучаев
- Хетаг Хосонов
Lennon
Гуревичу делать больше нечего? Фото вас и профиль всех игроков??!!!
11:52
ravilius777
команда мечты
11:41
Serenky25
Усиление состава туда прилетит или там просматривать будете в контрольных с Д-2 и ниже?
09:35
баламошка
Будут озимые персики и апельсины собирать на плантациях и зарабатывать денежку для Гинера.
09:31