ЦСКА отправился на сбор в Австрию без Березуцких

ЦСКА на официальном сайте опубликовал список игроков, которые отправились на первый предсезонный сбор, который пройдет в Австрии. С командой не полетели защитники Алексей и Василий Березуцкие, чьи контракты с клубом истекают этим летом.
Состав ЦСКА на предсезонный сбор:
Илья Помазун, Георгий Кырнац; Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов.
Также с командой на сбор отправился восстанавливающийся от травмы Константин Кучаев. Несколько футболистов, в том числе продолжающий восстановление Виктор Васин, присоединятся к команде непосредственно в Австрии.
Отмечается, что Никита Чернов и Александр Макаров в связи с защитой диплома вылетят на сбор во вторник, 19 июня.
Сбор ЦСКА продлится до 30 июня.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-na-pervyy-sbor-v-avstriyu/
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Никита Чернов
- Александр Макаров
- Константин Кучаев