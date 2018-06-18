09:52 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА отправился на сбор в Австрию


ЦСКА в Твиттере сообщил, что команда вышла из отпуска и отправилась на первый предсезонный сбор в Австрию. Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков "молодежки" - Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.

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