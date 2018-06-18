ЦСКА отправился на сбор в Австрию

ЦСКА в Твиттере сообщил, что команда вышла из отпуска и отправилась на первый предсезонный сбор в Австрию. Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко пригласил для работы с основным составом трех игроков "молодежки" - Наяира Тикнизяна, Тимура Пухова и Виталия Жиронкина.

Отдых позади! Только что наша команда отправилась на первый летний сбор в Австрию ✈



Из молодёжки Виктор Ганчаренко взял трёх игроков: Тикнизяна, Жиронкина и Пухова. Полный список футболистов, которые примут участие в первом сборе #ЦСКАвАвстрии, опубликуем скоро на сайте pic.twitter.com/QJRIyk66Wy – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 июня 2018 г.