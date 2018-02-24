ЦСКА отправился на четвертый сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА отправились в испанский Кампоамор, информирует пресс-служба армейцев. Красно-синие проведут четвертый сбор, который продлится до 1 марта. После этого команда вернется в Москву.
Напомним, что ЦСКА провел все три сбора в Кампоаморе. Первый матч в чемпионате России команда Виктора Гончаренко проведет 3 марта против "Урала". 8 марта красно-синие встретятся в Москве с "Лионом" в 1/8 финала Лиги Европы.
✈ Сегодняшним морозным утром армейцы снова отправились в Кампоамор! Заключительный четвёртый сбор продлится до 1-го марта, после чего команда окончательно вернётся в Москву #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/ti2axq3qeq– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 февраля 2018 г.