ЦСКА отправился на четвертый сбор в Испанию

Футболисты ЦСКА отправились в испанский Кампоамор, информирует пресс-служба армейцев. Красно-синие проведут четвертый сбор, который продлится до 1 марта. После этого команда вернется в Москву.

Напомним, что ЦСКА провел все три сбора в Кампоаморе. Первый матч в чемпионате России команда Виктора Гончаренко проведет 3 марта против "Урала". 8 марта красно-синие встретятся в Москве с "Лионом" в 1/8 финала Лиги Европы.