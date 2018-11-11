ЦСКА открыл счет в матче с "Зенитом"

ЦСКА открыл счет в матче 14-го тура российской премьер лиги с "Зенитом".

Мяч на 15-й минуте встречи Арнор Сигурдссон отдал передачу на Ильзата Ахметова, который прострелил вдоль ворот, а Федор Чалов пробил без шансов для Андрея Лунева. Этот гол стал для него 9-м в 14-м матче чемпионата России.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам